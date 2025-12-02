الحشد الشعبی نے الانبار میں بعث پارٹی کے سرگرم رکن کو گرفتار کر کے عدالتی حکام کے حوالے کر دیا

اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، الحشد الشعبی نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اس کے اطلاعاتی اہلکاروں نے الانبار کے مشرق میں واقع شہرک کرمہ کے علاقے الخیرات سے بعث پارٹی کے ایک سرگرم رکن کو گرفتار کیا ہے۔
الحشد الشعبی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ گرفتاری تحقیقات اور عدالتی اجازت ناموں کے بعد عمل میں آئی۔ گرفتار شدہ فرد بروشرز اور بیانیوں کے ذریعے علاقے میں فساد اور عوام کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ گرفتار شدہ فرد کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ عدالتی اور حفاظتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
آپ کا تبصرہ