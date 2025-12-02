  1. اصلی صفحہ
بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے: عظمیٰ خان

2 دسمبر 2025 - 17:09
News ID: 1756878
بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کے کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیاسے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر صحتیاب ہیں۔

عظمیٰ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، دونوں بہنوں سے مشاورت کے بعد میڈیا سے تفصیلی بات کروں گی۔

اس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان عمران خان سے ملاقات کے لیے فیکٹری ناکے سے اڈیالہ جیل روانہ ہوئی تھیں۔

اس موقع پر عظمیٰ خان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے آج ملاقات کی اجازت مل گئی، ملاقات کے بعد واپس آکر میڈیا سے بات کروں گی۔

