شمالی رام اللہ میں دو اسرائیلی فوجی زخمی

اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، منگل کے روز شمالی رام اللہ میں واقع شہرک عطیرت کے نزدیک چاقو حملے میں دو اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ واقعے کے بعد اس نے حملہ آور کو مار دیا۔ فوج کے بیان میں کہا گیا:
"شہرک عطیرت کے قریب ایک مشکوک شخص کی اطلاع موصول ہونے پر فوج جائے وقوعہ پر پہنچی۔"
"تلاشی کے دوران مشکوک شخص نے فوجیوں پر حملہ کیا، جس پر اہلکاروں نے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔"
دونوں زخمی فوجیوں کو طبی امداد فراہم کی گئی، اور حملہ آور کی موت فوری طور پر واقع ہوئی۔
اب تک فلسطینی عینی شاہدین کی طرف سے اس واقعے کی کوئی آزاد رپورٹ سامنے نہیں آئی۔
