حضرت فاطمہ الزہراءؑ تمام خواتین کے لیے مشعلِ راہ ہیں: آیت اللہ حافظ ریاض نجفی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے صدر آیت الله سید حافظ ریاض حسین نجفی نے حوزہ علمیہ جامعة المنتظر ماڈل ٹاؤن میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دختر رسول حضرت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا دنیا کی باعظمت خاتون ہیں، جن کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہی پاک بی بی سے رسول اسلام کی نسل چلی، اور انہی کے فرزند حسن و حسین علیہم السلام کو جوانانِ جنت کا سردار قرار دیا گیا، جبکہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ کو تمام خواتین کے لیے مشعلِ راہ اور جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد کے بارے میں شیعہ اور سنی مکاتبِ فکر میں اختلاف موجود ہے؛ مگر اصل بات تعداد نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ باعثِ فضیلت کون ہے؟ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ رسول کی نسل کس سے چلی ہے؟ اور کن عظیم ہستیوں کو جوانانِ جنت کا سردار قرار دیا گیا؟
آیت الله سید حافظ ریاض نجفی نے مزید کہا کہ پیغمبر اکرمؐ کی بیویوں کی تعداد پر بھی بحث موجود ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ ان میں طاہرہ کون ہے اور باعظمت کون ہے؟ فضیلت اور طہارت ہی اصل معیار ہیں۔
انہوں نے سورۂ کوثر کے حوالے سے کہا کہ جب اس سورہ کو خانۂ کعبہ میں لٹکایا گیا تو دورِ جاہلیت کے مشہور شعراء کے اشعار ہٹا دیے گئے، کیونکہ قرآن کی عظمت کے سامنے کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ جاہلیت کے شعراء اس عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے تھے: "ماذا کلام البشر” یعنی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔
اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ اسلام میں عورت اور والدین کا مقام نہایت بلند ہے۔ آج بھی جو شخص قرآن کے مطالب پر غور کرتا ہے وہ اس کے علمی و روحانی اثرات سے حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور قرآن کی اسی تاثیر کی وجہ سے آج تک لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔
