حالیہ ۱۲ روزہ جنگ کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل سازش کی تھی:لاریجانی
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، علی لاریجانی، سیکورٹی کونسل کے سکریٹری، نے کہا ہے کہ حالیہ ۱۲ روزہ جارحانہ جنگ ایک امریکی-اسرائیلی سازش کا نتیجہ تھی، جو سالوں پہلے ایرانی عوام کے خلاف منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام نے اس جنگ میں اپنی طاقت اور ارادے کا مظاہرہ کیا، جبکہ اسرائیلی رژیم اندرونی بحران اور وجود کی عدم استحکام کا سامنا کر رہا ہے۔
لاریجانی نے اسلام آباد میں ایرانی سفارتخانے میں پاکستانی تھنک ٹینک کے سربراہان اور علاقائی و عالمی امن و سلامتی کے ماہرین سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کی بنیاد ثقافتی قرابت اور سیاسی ہم آہنگی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت، پارلیمنٹ اور مسلح افواج کی حمایت کا شکریہ بھی ادا کیا۔
لاریجانی نے کہا کہ ایرانی عوام کی تاریخی تمدنی بنیادیں ہی جنگ میں ان کی کامیابی کی کلید ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی جنگی منصوبہ بندی کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم نے اپنی عزم اور قیادت کے ذریعے دشمن کے ہتھیاروں اور جارحیت کو شکست دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ جنگ امریکی-اسرائیلی منصوبے کا حصہ تھی، اور ایران نے اپنی طاقتور میزائل صلاحیتوں سے اسرائیل کی فرضی سکیورٹی کو عبور کیا۔
دباؤ میں آتے ہوئے اسرائیل:لاریجانی نے کہا کہ اسرائیلی رژیم اب عالمی سطح پر اپنی حیثیت کھو چکا ہے اور داخلی طور پر انتشار اور پیچیدگی کا شکار ہے۔ ان کے بقول، اسرائیل کی ظاہری طاقت حقیقت میں کبھی بھی گہرائی نہیں رکھتی۔
ایران اور امریکہ کے مذاکرات:لاریجانی نے جوہری مذاکرات پر کہا کہ ایران مصنوعی مذاکرات قبول نہیں کرتا، بلکہ مذاکرات کے حقیقی نتائج پر توجہ دی جائے۔ ایران کسی پیشگی نتیجے کے پابند نہیں ہے۔
ایران اور پاکستان کے تعلقات:لاریجانی نے کہا کہ ایران ہر شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ اقتصادی تعلقات کے فروغ کے مواقع موجود ہیں اور تعاون کے راستے ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں حالیہ تناؤ باعث تشویش ہے اور اسلامی دنیا کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور امریکہ کی کوششیں صرف مسئلہ کو چھپانے کی ہیں۔
اس موقع پر پاکستانی شخصیات، جن میں سابق سفارتکار اور سکیورٹی مشیر شامل تھے، نے بھی ایرانی عوام کی ۱۲ روزہ جنگ میں کامیابی کو سراہا اور ایران-پاکستان تعلقات، دشمن سازشوں کے خلاف ہوشیاری، عوامی رابطوں اور اقتصادی تعاون پر بات کی۔
آپ کا تبصرہ