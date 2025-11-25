  1. اصلی صفحہ
صیہونی فوجیوں نے مغربی کنارے میں تحریک فتح کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا

صیہونی فوجیوں نے مغربی کنارے میں تحریک فتح کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا

فلسطینی خبر رساں ایجنسی شہاب کے مطابق آج فجر کے وقت غاصب صیہونی رژیم کے فوجیوں نے مغربی کنارے میں جیریچو کے "عقبہ" اور "عین السلطان" کیمپوں پر چھاپے مار کر تحریک فتح کے متعدد رہنماؤں سمیت 10 فلسطینی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،  فلسطینی خبر رساں ایجنسی شہاب کی رپورٹ کے مطابق صیہونی فوجیوں نے آج فجر کے وقت جیریچو میں واقع "عقبہ" اور "عین السلطان" کیمپوں پر چھاپے مارے اور تحریک فتح کے رہنماؤں سمیت 10 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد میں جیریچو صوبے میں فتح تحریک کے سیکریٹری نائل ابو العسل اور عقبہ جبر کیمپ میں تنظیمی علاقے کے سیکریٹری نصر ابو دہوک شامل ہیں۔

حراست کے بعد گرفتار شدگان کی حالت اور ان کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں، جبکہ مقامی فلسطینی رہنماؤں نے اس کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔

