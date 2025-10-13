  1. اصلی صفحہ
آیت اللہ ملکوتی مجلس خبرگان رہبری کے رکن نے ابنا نیوز ایجنسی کا دورہ کیا

13 اکتوبر 2025 - 10:31
آیت اللہ ملکوتی مجلس خبرگان رہبری کے رکن نے ابنا نیوز ایجنسی کا دورہ کیا

آیت‌الله علی ملکوتی، مجلس خبرگان رہبری میں آذربایجان شرقی کے نمائندے اور حوزہ علمیہ قم کے جامعہ مدرسین کے رکن، اتوار  کو ابنا نیوز ایجنسی کے دفتر تشریف لائے اور اس کے شعبۂ خبریہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، آیت‌الله علی ملکوتی، مجلس خبرگان رہبری میں آذربایجان شرقی کے نمائندے اور حوزہ علمیہ قم کے جامعہ مدرسین کے رکن، اتوار  کو ابنا نیوز ایجنسی کے دفتر تشریف لائے اور اس کے شعبۂ خبریہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔

بازدید عضو مجلس خبرگان رهبری از خبرگزاری ابنا
