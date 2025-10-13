آیت اللہ ملکوتی مجلس خبرگان رہبری کے رکن نے ابنا نیوز ایجنسی کا دورہ کیا

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، آیتالله علی ملکوتی، مجلس خبرگان رہبری میں آذربایجان شرقی کے نمائندے اور حوزہ علمیہ قم کے جامعہ مدرسین کے رکن، اتوار کو ابنا نیوز ایجنسی کے دفتر تشریف لائے اور اس کے شعبۂ خبریہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
13 اکتوبر 2025 - 10:31
News ID: 1738030
مآخذ: ابنا
