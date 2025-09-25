رہبر معظم انقلاب اسلامی: دفاع مقدس میں شہادت، مجاہدت کا سب سے بڑا صلہ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حضرت آیت اللہ سید علی خامنہای نے پیغام میں کہا کہ اس سال دفاع مقدس کی ہفتہ بندی، اسلامی مزاحمت کے عظیم مجاہدین اور بہادر نوجوانوں کی قربانیوں کے باعث ایک نیا جلوہ حاصل کر چکی ہے۔
رہبر انقلاب نے مزید کہا کہ:
"شہادت مجاہدت کا صلہ ہے، چاہے آٹھ سالہ دفاع میں ہو، بارہ روزہ بہادری کے معرکے میں، یا لبنان، غزہ اور فلسطین میں۔ قومیں ان مجاہدتوں سے ترقی کرتی ہیں اور ان شہادتوں سے انہیں جلوہ و جلا ملتا ہے۔"
انہوں نے زور دیا کہ حق کی فتح اور باطل کے زوال پر یقین رکھنا ضروری ہے اور دین خدا کی نصرت کے لیے اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنا لازمی ہے۔
آپ کا تبصرہ