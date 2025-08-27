لبنان کے پارلیمنٹ اسپیکر نبیہ بری: ہر اقدام جو اختلاف پیدا کرے، قابلِ مذمت ہے

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے امریکی وفد کے دورہ لبنان کے نتائج پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے روزنامہ "الشرق الاوسط" سے گفتگو میں کہا کہ امریکی وفد نے وعدوں کے برعکس موقف اختیار کیا۔
بری کے مطابق، امریکی وفد نے اسرائیل کی جانب سے کسی عملی پیشکش کے بغیر زور دیا کہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے چاہییں، اس سے پہلے کہ اسرائیل لبنانی سرزمین سے پیچھے ہٹے یا اپنی جارحیت بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس وفد نے کچھ بھی نہیں لایا، جس کے نتیجے میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔
اسپیکر پارلیمنٹ نے آئندہ اقدامات کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا اور کہا کہ حالات آسان نہیں ہیں۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ حکومت کے آئندہ اجلاس (2 ستمبر) میں فوج کی تجویز پر حزب اللہ کے ہتھیاروں کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا، تو نبیہ بری نے کہا:
"ملک میں ایسا کوئی بھی اقدام جو اختلاف اور تقسیم پیدا کرے، مذموم اور ناقابلِ قبول ہے۔"
