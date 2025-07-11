  1. اصلی صفحہ
مقاومت عزت ہے؛

غزہ: مقاومت کے مجاہدین نے ایک صہیونی اسکواڈ کمانڈر کو ہلاک کر دیا

11 جولائی 2025 - 12:12
News ID: 1706666
مآخذ: ذرائع
غزہ کے علاقے خان یونس میں فلسطینی مقاومت کے مجاہدن کے ساتھ جھڑپ کے دوران صہیونی فوج کا اسکواڈ کمانڈر ہلاک ہو گیا۔

بین الاقامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | غاصب صہیونی فوج کی جانب سے خان یونس میں فلسطینی مقاومت کے مجاہدین کے ساتھ جھڑپ کے دوران اپنے اسکواڈ کمانڈر کی ہلاکت کی  تصدیق کی گئی ہے۔
یاد رہے کہ دو روز قبل بھی غاصب صہیونی فوج نے اعتراف کیا تھا کہ شمالی غزہ میں اس کے 6 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اسرائیلی فوجی آئی ای ڈی دھماکے اور حماس جنگجوؤں کی فائرنگ سے مارے گئے تھے۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق شمالی غزہ میں ـ جسے اس سے قبل صہیونی ریاست نے کلیئر قرار دیا تھا ـ صہیونی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے اور خان یونس اور شمالی غزہ میں ان کی ہلاکتوں میں زبردست اضافہ ہؤا ہے۔
