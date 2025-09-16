اصلی صفحہ نیوز سروس کارٹون اور خاکے کارٹون | یمن کرائے کے کارندوں کا صہیونیوں کے ساتھ تعاون 17 ستمبر 2025 - 01:28 News ID: 1727857 لیبلز یمن کی مقاومت صہیونیت تباہی کے دہانے پر صہیونیوں کے مسلمان گماشتے! متعلقہ خبریں۔ کارٹون | بن گوریون ہوائی اڈے پر یمن کا میزائل حملہ، نیتن یاہو کی چھلانگ کارٹون | یلغار کی نوعیت مختلف ہے مگر مقصد ایک ہی ہے کارٹون | نیتن یاہو اپنے دہشت گرد فوجیوں کو ہلاکت کے کنؤیں میں دھکیل رہا ہے اقوام متحدہ، امریکہ و آل سعود کے چنگل میں۔ کارٹون کورونا کی آڑ میں آل سعود کی شیطنت ۔ کارٹون کارٹون: سعودی شمشیر پر بھاری پڑ رہا ہے یمنی خنجر کارٹون : سعودی آگ میں جھلستا یمن کارٹون: ہمیں بھی خاشقجی کی طرح مارا جا رہا ہے کارٹون: لاشوں کے ڈھیر لگا دئے سعودی امریکی درندوں نے کارٹون/ فلسطینی بچوں کا قاتل اسرائیل مگر یمنی بچوں کا قاتل۔۔۔۔ ویڈیو | یمن کی مُسَلَّمہ اور ناقابل انکار طاقت نے ٹرمپ کو پسپائی پر مجبور کر دیا ایک سقوط کا تجزیہ، امریکی قوت کا افسانہ جو پانی میں ڈوب گیا + تصاویر کارٹونز | امریکی فوج کا ایک ایف 18 لڑاکا یوایس ایس ہیری ٹرومین سے گر کر تباہ ہوگیا! یمنی مجاہدین کے ہاتھوں امریکی لڑاکا طیاروں کو مارگرانے کا سلسلہ جاری ہے + ویڈیو + تصاویر یمن: آٹھ کروز میزائلوں اور 17 ڈرون طیاروں سے امریکی طیارہ بردار جہاز پر حملہ، ایف-18 جیٹ فائٹر طیارہ مار گرایا / ہم کامیاب ہوئے اور دشمن کو شکست دی، یحییٰ سریع
