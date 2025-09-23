اصلی صفحہ نیوز سروس کارٹون اور خاکے کارٹون | مریکی ویٹو 23 ستمبر 2025 - 13:14 News ID: 1730245 لیبلز امریکی ویٹو صہیونیت کے لئے چھتری متعلقہ خبریں۔ کارٹون | یمن کرائے کے کارندوں کا صہیونیوں کے ساتھ تعاون کارٹون | کیا اسرائیل کنگ کانگ ہے؟ کارٹون | غزہ کے لئے امریکی امداد فلسطینیوں کے لئے موت کا جال کارٹون | بن گوریون ہوائی اڈے پر یمن کا میزائل حملہ، نیتن یاہو کی چھلانگ کارٹون | ٹرمپ کا دورہ خلیج فارس، نیویارکر کی نگاہ میں ٹرمپ نے یورپ کو امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور کر دیا! + کارٹون
آپ کا تبصرہ