ٹرمپ کے ہاتھوں یورپ کی تذلیل؛
تصویری خبر | اگر تذلیل و تحقیر، تصویر ہوتی تو کیا اس سے مختلف ہوتی؟ + صارفین کا رد عمل
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || زک فلونزم نے لکھا: اگر کوئی چیز اس بات کی وضاحت کر سکتی ہے کہ امریکہ یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ کس طرح ماتحتوں کا سا سلوک کرتا ہے، تو وہ یہی تصویر ہے۔۔۔ وہ طاقت کے کھلاڑی نہیں بلکہ مینیجرز لگتے ہیں۔ یورپ کے رہنما مرتے دم تک باتیں کرنا، سربراہی اجلاسوں، کمیٹیوں، لامتناہی بیانات کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب بات عمل کی ہو تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، ان کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ جب آپ 400 صفحات پر مشتمل پالیسی میمو کا مسودہ تیار کر سکتے ہیں تو اس کے بجائے نتائج کی کس کو ضرورت ہے۔
19 اگست 2025 - 20:39
یورپیوں کی تذلیل پر سوشل میڈیا کے صارفین کا رد عمل
