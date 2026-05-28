امریکا کے ایران پر حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ، سنتکام کے دعوے اور ایران کی جوابی کارروائی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی سینٹرل کمانڈ (سنتکام) نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 27 مئی کو مشرقی امریکی وقت کے مطابق رات 10:17 پر ایران نے کویت کی جانب ایک بیلسٹک میزائل داغا۔
جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات، امریکی کارروائی کا ذکر غائب
امریکی فوج نے اپنے بیان میں یہ مؤقف اختیار کیا کہ ایران کا یہ اقدام جنگ بندی کی “سنگین خلاف ورزی” ہے، تاہم اس سے قبل بندرعباس میں ایران پر ہونے والے امریکی حملے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔
ایران پر ڈرونز اور امریکی دعوے
سنتکام نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران نے پانچ خودکش ڈرونز بھی روانہ کیے جنہیں امریکی افواج نے روک دیا، جبکہ چھٹے ڈرون کو بندرعباس میں زمینی کنٹرول اسٹیشن سے لانچ ہونے سے قبل ناکام بنایا گیا۔
یکطرفہ بیانیہ اور امریکی مؤقف
امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ کارروائیاں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد سامنے آئیں، تاہم اس کے بیان میں امریکی حملوں اور ایران کی جانب سے جوابی ردعمل کے پس منظر کا ذکر نہیں کیا گیا۔
کشیدگی میں اضافہ
دوسری جانب مبصرین کے مطابق خطے میں حالیہ پیش رفت نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے، جبکہ دونوں فریقین ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ امریکا اور اس کے اتحادیوں نے اس صورتحال میں “تحمل” کا مظاہرہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔
آپ کا تبصرہ