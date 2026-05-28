سابق اعلیٰ امریکی انٹیلی جنس اہلکار کروڑوں ڈالر مالیت کے سونے کی چوری کے الزام میں گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سابق سینئر اہلکار ڈیوڈ راش کو گزشتہ ہفتے ریاست ورجینیا میں گرفتار کیا گیا، جہاں وہ مقیم تھا۔ وفاقی عدالت میں دائر مقدمے کے مطابق اس پر سرکاری املاک کی چوری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
اس مقدمے کی تحقیقات کرنے والے ایف بی آئی اہلکار کے بیان کے مطابق، راش نے نومبر سے مارچ کے دوران "کام سے متعلق اخراجات" کے نام پر بڑی مقدار میں غیر ملکی کرنسی اور دسیوں ملین ڈالر مالیت کے سونے کے بسکٹ طلب کیے اور وصول کیے تھے۔
تحقیقاتی بیان میں کہا گیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہوسکا کہ سابق سی آئی اے اہلکار ان رقوم اور سونے کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، تاہم اس کا کچھ حصہ اس کے دفتر کے قریب واقع ایک گودام نما مقام سے برآمد کیا گیا ہے۔
