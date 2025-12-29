  1. اصلی صفحہ
غزہ میں شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ

29 دسمبر 2025 - 18:13
غزہ میں شدید طوفانی بارشوں اور تیز ہواؤں کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی دفاعِ شہری کے مطابق، صرف ہفتہ کی دوپہر سے اتوار کی صبح تک 400 سے زائد امدادی کالیں موصول ہوئیں، مگر ایندھن اور وسائل کی کمی کے باعث امدادی ٹیمیں مؤثر کارروائی نہیں کر سکیں۔

دفاعِ شہری کے ترجمان رائد محمود بصل نے بتایا کہ طوفانی ہواؤں کی رفتار 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں خیمے اڑ گئے اور کمزور دیواریں اور عمارتیں گرنے لگیں۔ بارشوں اور طوفان کی وجہ سے ایک بچے کی ڈوب کر موت اور ایک خاتون کے گرنے سے جاں بحق ہونے کی تصدیق بھی ہوئی۔

محمود بصل نے کہا کہ زیادہ تر غزہ کے باشندے ایسے خیموں میں رہ رہے ہیں جو شدید سردی (کم از کم دو ڈگری سینٹی گریڈ) سے محفوظ نہیں، جس سے بچوں اور بیماروں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کمزور اور خطرناک عمارتوں کے فوری خالی کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ کوئی محفوظ متبادل موجود نہیں۔

انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ریلیف میٹریل، کیر وینز اور متحرک مکانات فراہم کیے جائیں اور غزہ کی تعمیری بحالی شروع کی جائے تاکہ مزید انسانی نقصان سے بچا جا سکے۔

اقوام متحدہ کی ایجنسی آنروا کے مطابق، 20 دسمبر کے بعد طوفان اور بارشوں کی وجہ سے 17 عمارتیں منہدم ہو گئیں اور 42 ہزار سے زائد خیمے جزوی یا مکمل طور پر متاثر ہوئے ہیں، جبکہ غزہ میں نقل مکانی کرنے والے لوگ بنیادی ضروریات کی شدید کمی کے سبب انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔

