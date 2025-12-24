عراق کی وزارتِ عظمیٰ کے لیے 6 نمایاں شخصیات زیرِ غور / پارلیمنٹ کے پہلے نائب اسپیکر کی نشست پر دو اہم شیعہ دھڑوں میں مقابلہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بغداد میں جاری شدید سیاسی مشاورت کے دوران عراق کی پارلیمنٹ کے ایک سابق رکن نے بتایا ہے کہ وزارتِ عظمیٰ کے امیدواروں کی فہرست چھ ناموں تک محدود ہو گئی ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے پہلے نائب اسپیکر کے عہدے کے لیے دو اہم شیعہ سیاسی دھڑوں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔
سابق رکن پارلیمنٹ الکاظمی نے کہا کہ شیعہ کوآرڈی نیشن فریم ورک کے اجلاس مسلسل جاری ہیں تاکہ وزارتِ عظمیٰ کے لیے حتمی نام طے کیا جا سکے، اور فی الحال امیدواروں میں تین وہ شخصیات شامل ہیں جو اس سے قبل وزارتِ عظمیٰ کا منصب سنبھال چکی ہیں، جبکہ تین دیگر شخصیات بھی زیرِ غور ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ شیعہ کوآرڈی نیشن فریم ورک رواں ماہ کی 29 تاریخ (8 دی) کو ہونے والے پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس سے قبل پہلے نائب اسپیکر پارلیمنٹ کے عہدے کے لیے کسی ایک شخصیت کو نامزد کر سکتا ہے۔
سابق رکن پارلیمنٹ کے مطابق، پارلیمنٹ کے پہلے نائب اسپیکر کا عہدہ بنیادی طور پر عصائب اہلِ حق اور بدر تنظیم کے درمیان مقابلے تک محدود رہے گا، تاہم اگر دولتِ قانون اتحاد وزارتِ عظمیٰ کے لیے اپنے امیدوار پر اصرار جاری رکھتا ہے تو اس صورت میں اس عہدے کے لیے کوئی امیدوار نامزد نہیں کیا جائے گا۔
