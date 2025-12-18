جرمنی نے اسرائیل کے ساتھ اربوں ڈالر میزائل سسٹم معاہدے کی منظوری دیدی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جرمن پارلیمنٹ نے اسرائیل سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایرو تھری (Arrow 3) میزائل دفاعی نظام کی خریداری کے معاہدے میں 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی توسیع کی منظوری دی ہے۔
اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق یہ نیا معاہدہ تقریباً دو سال قبل اسرائیل اور جرمنی کے درمیان طے پانے والے ابتدائی معاہدے کا تسلسل ہے، جس کی مالیت تقریباً 3 ارب 50 کروڑ ڈالر تھی۔
نئے معاہدے کے بعد ڈیل کی مجموعی مالیت تقریباً 6 ارب 50 کروڑ ڈالر ہو گئی ہے جسے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی برآمدی معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔
اسرائیلی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ ایرو تھری میزائل نظام کا یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔
یاد رہےکہ جرمنی اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک میں امریکا کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے۔ جرمن حکومت نے 17 نومبر کو اسرائیل کو اسلحے کی برآمدات پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ جرمن حکومت کا کہنا تھا کہ غزہ میں مستحکم جنگ بندی اور خطے میں حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔
