لندن میٹرو میں خواتین کے لیے علیحدہ بوگیوں کے قیام کی وسیع مہم، جنسی ہراسانی میں اضافے کے بعد مطالبات میں شدت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، London Underground میں خواتین کے خلاف جنسی ہراسانی کی رپورٹوں میں اضافے کے بعد خواتین کے لیے خصوصی بوگیاں متعارف کرانے کے لیے ایک نئی عوامی مہم شروع کی گئی ہے، جس پر اب تک 13 ہزار سے زائد دستخط ثبت ہو چکے ہیں۔
یہ درخواست 30 ستمبر کو کمیل براون نامی 21 سالہ طالب علم، جو University College London سے وابستہ ہے، کی جانب سے شروع کی گئی۔ یہ مہم اس وقت سامنے آئی جب British Transport Police کی ایک رپورٹ شائع ہوئی، جس میں بتایا گیا تھا کہ برطانیہ میں ایک تہائی سے زائد خواتین کم از کم ایک مرتبہ عوامی ٹرانسپورٹ میں جنسی ہراسانی کا شکار ہو چکی ہیں۔
Transport for London (TfL) کی مخالفت کے باوجود متعدد خواتین، بالخصوص مسلمان خواتین اور لڑکیاں، موجودہ حالات کو ناقابلِ برداشت قرار دے رہی ہیں۔ ان میں سے کئی خواتین نے میٹرو میں پیش آنے والے تلخ تجربات بیان کیے ہیں۔
19 سالہ مروہ کا کہنا ہے کہ ایک شخص میٹرو بوگی میں اس کے سامنے ہی خود کو اشتعال دلا رہا تھا اور کسی نے مداخلت نہیں کی۔ اس کے مطابق یہ واقعہ ایسے کئی واقعات میں سے صرف ایک تھا، جن میں سے کسی کو بھی اس نے خوف اور شرم کے باعث رپورٹ نہیں کیا۔
اسی دوران اسلاموفوبیا کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ 20 سالہ طالبہ مایا روز ولیمز نے بتایا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ Waterloo Station پر ایک شخص کی جانب سے تعاقب اور توہین کا نشانہ بنیں۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا: "افغانستان واپس جاؤ"، اور ان کے چہروں کی جانب حملہ آور ہو رہا تھا۔ ولیمز کے مطابق انہیں عورت ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کی بنیاد پر بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ کسی مسافر نے مداخلت نہیں کی۔
بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کے باوجود لندن کے مسلمان میئر صادق خان اور TfL کے حکام خواتین کے لیے الگ بوگیوں کے قیام کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسے "خواتین کو الگ تھلگ کرنے" کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل حل سیکیورٹی میں اضافہ، سخت سزاؤں کا نفاذ اور ہراسانی میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر کارروائی ہے۔
تاہم بعض خواتین کا کہنا ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں خواتین کے لیے مخصوص بوگیوں کا کامیاب تجربہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا اقدام کم از کم خواتین، بالخصوص مسلمان خواتین، کے لیے تحفظ کے احساس میں اضافہ کر سکتا ہے، بشرطیکہ یہ اقدام سب کے لیے یکساں اور جامع طور پر نافذ کیا جائے۔
