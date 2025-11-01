اسرائیل میں نیا تنازع، اپوزیشن کی نتن یاہو پر سخت تنقید
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے بیٹے یائیر نیتن یاہو کو ایک اعلیٰ عہدے کے لیے نامزد کیے جانے پر اسرائیل میں نیا سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔
عبرانی میڈیا کے مطابق، لیکود پارٹی نے یائیر نیتن یاہو کو عالمی صہیونی تنظیم میں ایک اہم منصب کے لیے نامزد کیا ہے، جو درجہ و مراعات کے لحاظ سے وزیر کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اس عہدے میں بھاری تنخواہ، غیرملکی سفر کے لیے بجٹ، مشیروں کی ٹیم اور ذاتی محافظ شامل ہیں۔
اس انکشاف کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے اس تقرری کے عمل کو روک دیا۔ اپوزیشن پارٹی یش عاتید کے سربراہ یائیر لاپید نے کہا کہ وہ اس فیصلے پر سخت حیران ہیں اور ایسے شرمناک اقدام کی کسی صورت حمایت نہیں کریں گے۔
لاپید نے مزید کہا کہ وہ بدعنوانی کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور کسی کو بھی اختیارات کے ناجائز استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔
اپوزیشن کے ایک اور رہنما نے اس فیصلے کو "فریب اور سرکاری عہدوں کے ذاتی فائدے کے لیے غلط استعمال” قرار دیا، اور کہا کہ یہ صرف وزیراعظم کے بیٹے کے لیے ایک خاص عہدہ تخلیق کرنے کی کوشش ہے۔
یہ تنازع ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نیتن یاہو کی حکومت پر پہلے ہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ سرکاری اداروں کو ذاتی اور خاندانی مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ان الزامات نے اسرائیل کی سیاست میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔
