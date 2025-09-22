روس کی امریکا کو جوہری ہتھیار محدود رکھنے کے معاہدے سے متعلق پیشکش

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روسی صدر پیوٹن نے کہا روس ایک سال کیلئے اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد برقرار رکھنے کیلئے تیار ہے، تاہم روس تب جوہری ہتھیاروں کی تعداد برقرار رکھے گا جب امریکا بھی ایسا ہی کرے۔
انھوں نے کہا کہ یہ اقدام امریکا کے ساتھ اسٹریٹیجک ہتھیاروں کی دوڑ روکنے کے لیے ضروری ہے۔ معاہدے میں ایک سال توسیع سے روس امریکا اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کا امکان بڑھ جائے گا۔
خبر ایجنسی کے مطابق 2010 کے معاہدے کے تحت دونوں ملک جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی محدود رکھنے کے پابند ہیں۔
خبر ایجنسی کے مطابق امریکا روس کے درمیان تخفیف اسلحہ کا یہ معاہدہ 5 فروری 2026 کو ختم ہو رہا ہے۔
