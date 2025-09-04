خطے میں ہر خطرہ تمام ممالک کے امن و استحکام کے لیے چیلنج ہے، سید عمار الحکیم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی جریان حکمت ملی کے سربراہ سید عمار الحکیم نے بدھ کے روز ایران کے نائب وزیرِ خارجہ سعید خطیب زادہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں عراق میں ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق بھی موجود تھے۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران اور عراق کے باہمی تعلقات، ان کے فروغ کے امکانات، خطے کی تازہ صورت حال اور علاقائی تعاون کے راستوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
سید عمار الحکیم نے اربعین کے موقع پر ظاہر ہونے والی یکجہتی اور اس کے بعد رحلت رسول اکرم(ص) و شہادت امام حسن عسکری(ع) کے ایام میں عراقی عوام کے اتحاد کو سراہا۔
انہوں نے زور دیا کہ خطے کے کسی ایک حصے میں بھی خطرہ پیدا ہو تو وہ پورے خطے کے ممالک کے امن اور استحکام کو براہِ راست متاثر کرتا ہے۔ اسی لیے علاقائی تعاون اور باہمی ہم آہنگی ناگزیر ہے۔
عراقی رہنما نے مزید کہا کہ ملک میں آئندہ انتخابات ایک نئے سیاسی مرحلے کی بنیاد ہوں گے اور عراق کو مستقل استحکام کی طرف لے جانے کے لیے یہ انتخابات نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔
