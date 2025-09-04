  1. اصلی صفحہ
خطے میں ہر خطرہ تمام ممالک کے امن و استحکام کے لیے چیلنج ہے، سید عمار الحکیم

4 ستمبر 2025 - 18:09
News ID: 1723513
خطے میں ہر خطرہ تمام ممالک کے امن و استحکام کے لیے چیلنج ہے، سید عمار الحکیم

بغداد میں ایرانی نائب وزیرِ خارجہ سے ملاقات کے دوران عراقی رہنما سید عمار الحکیم نے کہا کہ خطے کے کسی بھی حصے میں پیدا ہونے والا خطرہ، پورے خطے کے امن اور استحکام کو متاثر کرتا ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی جریان حکمت ملی کے سربراہ سید عمار الحکیم نے بدھ کے روز ایران کے نائب وزیرِ خارجہ سعید خطیب زادہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں عراق میں ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق بھی موجود تھے۔

گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران اور عراق کے باہمی تعلقات، ان کے فروغ کے امکانات، خطے کی تازہ صورت حال اور علاقائی تعاون کے راستوں پر تبادلۂ خیال کیا۔

سید عمار الحکیم نے اربعین کے موقع پر ظاہر ہونے والی یکجہتی اور اس کے بعد رحلت رسول اکرم(ص) و شہادت امام حسن عسکری(ع) کے ایام میں عراقی عوام کے اتحاد کو سراہا۔

انہوں نے زور دیا کہ خطے کے کسی ایک حصے میں بھی خطرہ پیدا ہو تو وہ پورے خطے کے ممالک کے امن اور استحکام کو براہِ راست متاثر کرتا ہے۔ اسی لیے علاقائی تعاون اور باہمی ہم آہنگی ناگزیر ہے۔

عراقی رہنما نے مزید کہا کہ ملک میں آئندہ انتخابات ایک نئے سیاسی مرحلے کی بنیاد ہوں گے اور عراق کو مستقل استحکام کی طرف لے جانے کے لیے یہ انتخابات نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔

