حدود کی خلاف ورزی پر ایرانی بحریہ کی امریکی ڈیسٹرائر کو وارننگ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی میزائل بردار جہاز کی موجودگی پر فوری طور پر ایرانی بحریہ کا ہیلی کاپٹر روانہ کیا گیا، ایرانی ہیلی کاپٹر پائلٹ کی جانب سے امریکی بحری جہاز فوری وارننگ جاری کی گئی کہ اپنا راستہ تبدیل کریں۔
جس کے جواب میں امریکی جہاز سے ایرانی ہیلی کاپٹر کے لیے خطرے کی وارننگ جاری کرتے ہوئے علاقے سے چلے جانے کو کہا، جواب میں ایرانی ایئر ڈیفنس فورس نے مداخلت کرتے ہوئے امریکی ڈسٹرائر کو خبردار کیا اور کہا کہ ایرانی ہیلی کاپٹر کی مکمل حفاظت کی جا رہی ہے۔
جس پر امریکی جہاز کی جانب سے تعمیل کی گئی اور امریکی جہاز کو ہٹ کر جنوب کی طرف پلٹنا پڑا۔
دوسری جانب امریکی حکام نے بتایا ہے واقعہ بدھ کی صبح 10 بجکر 50 منٹ پر پیش آیا جب سمندر میں امریکی بحری جہاز یو ایس ایس فٹز جیرالڈ سے ایرانی بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹر کا رابطہ ہوا، جب امریکی جہاز عالمی پانیوں میں موجود تھا۔
