اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری رپورٹ| حوزہ علمیہ باب العلم بڈگام میں سپہبد شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر تعزیعتی اجلاس کا کیا گیا انعقاد 5 جنوری 2026 - 11:16 News ID: 1769728 مآخذ: ابنا لیبلز سرینگر باب العلم بڈگام سپہبد شہید قاسم سلیمانی متعلقہ خبریں۔ تصویری رپورٹ| 13 رجب کی مناسبت سے سرینگر میں انجمن شرعی شیعیان جموں و کشمیر نے مکاتب کے بچوں کے لئے ثقافتی پروگرام کا کیا انعقاد تصویری رپورٹ| مدرسۃ القرآن آیت اللہ یوسف بڈگام میں سیرہ فاطمی ورکشاپ کا انعقاد تصویری رپورٹ| ہندوستانی ریاست جموں و کشمیر کے شہر بڈگام میں نماز جمعہ کا انعقاد کیا گیا جموں وکشمیر میں انجمنِ آؤ چلیں کربلا کے تحت منعقدہ چھ روزہ فاطمہ شناسی ورکشاپ اختتام پذیر تصویری رپورٹ| سرینگر میں مجلس حضرت زہرا س سے آقا سید حسن موسوی کا خظاب تصویری رپورٹ| امام جمعہ بڈٖگام کی امامت میں اس ہفتہ کو نماز جمعہ قائم کی گئی تصویری رپورٹ|حجۃ الاسلام والمسلمین آقا سید مجتبی موسوی نے سرینگر میں خطبہ جمعہ سیر حضرت زہرا س پر روشنی ڈالی
آپ کا تبصرہ