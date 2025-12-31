اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری رپورٹ| کربلا میں حرم امام حسین(ع) کے جنرل سیکریٹری کی موجودگی میں بہترین کارگردگی دیکھانے والے افراد کو اعزاز سے نوازا 31 دسمبر 2025 - 21:28 News ID: 1768357 مآخذ: ابنا لیبلز کربلا نجف اشرف حرم امام حسین علیہ السلام متعلقہ خبریں۔ شکارپور: علامہ مقصود علی ڈومکی کا تنظیمی دورہ، قبائلی قتل و غارت کی شدید مذمت جونپور میں عصری و دینی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد صدرِ پاکستان کا عراق کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط بنانے اور زیارتی سفر آسان کرنے پر زور علامہ سید ساجد علی نقوی کا امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت پر پیغام: آپؑ نے علوم کو شگافتہ کر کے "باقر العلوم” کا لقب پایا صدرِ پاکستان آصف علی زرداری کی حرمِ مطہر امام علیؑ میں حاضری نمائندہ ولی فقیہ افریقہ کی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کے چیئرمین سے ملاقات/ امام خمینی عالمی ایوارڈ کے اعزاز پر مبارکباد اگررہبرِ انقلاب کی توجہ اور تاکید نہ ہوتی تو بہت سے لوگ امام کا نام مٹانا چاہتے تھے:سید حسن خمینی کراچی میں حرم حضرت عباسؑ کے تحت حضرت فاطمہؑ کی سیرت طیبہ پہ خواتین کے لیے علمی نشست، شیخ صلاح کربلائی کا خطاب
آپ کا تبصرہ