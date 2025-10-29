تصویری رپورٹ|| بھارت میں اسرائیل نوازی پر عوام کا غصہ؛ دہلی میں برگر کنگ کے خلاف مظاہرہ

دہلی میں فلسطین کے حامی شہریوں نے برگر کنگ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اس امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا فراہم کرنے کی مہم کی شدید مذمت کی۔
29 اکتوبر 2025 - 18:10
News ID: 1744351
اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بھارت کے دارالحکومت دہلی کے علاقے روہینی میں فلسطینی عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے شہریوں نے برگر کنگ کی مقامی شاخ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور نعروں کے ذریعے اس کمپنی کے اسرائیل نوازی اقدامات کو ’’نسلکشی میں شراکت‘‘ قرار دیا۔
رپورٹ کے مطابق، برگر کنگ نے حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوجیوں کے لیے 1 لاکھ 25 ہزار ڈالر سے زیادہ مالیت کے کوپن اور مفت کھانے تقسیم کیے ہیں، جس پر عوامی غصے نے جنم لیا ہے۔ مظاہرین نے عالمی برانڈز سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث حکومتوں کی حمایت بند کریں۔
