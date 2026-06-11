وزیر دفاع امریکہ: کیوبا کے بارے میں حتمی فیصلہ ٹرمپ کریں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پیٹ ہیگست نے جمعرات کے روز کہا کہ کیوبا کے حوالے سے امریکہ نے کوئی بھی آپشن مسترد نہیں کیا اور آئندہ اقدامات کے بارے میں فیصلہ سیاسی قیادت کی جانب سے کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس معاملے میں آخری فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیار میں ہے۔
امریکی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ واشنگٹن اور ہوانا کے درمیان تعلقات کا مستقبل دونوں ممالک کی قیادت کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ ان کے بقول، امریکی وزارت دفاع کسی بھی ممکنہ پیش رفت سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
ہیگست نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ چند ماہ کے دوران کیوبا پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ میں اضافہ کیا ہے اور ان اقدامات کا ہدف ملک کے مختلف شعبے رہے ہیں۔
اسی تناظر میں امریکی حکومت نے اس سے قبل صدر ٹرمپ کے دستخط سے جاری ہونے والے ایک حکم نامے کے ذریعے کیوبا کو تیل فراہم کرنے والے ممالک کی درآمدات پر محصولات عائد کیے تھے۔ ساتھ ہی کیوبا سے متعلق مبینہ خطرات کو جواز بناتے ہوئے قومی ایمرجنسی کے نفاذ کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔
امریکی وزیر دفاع نے اپنے دورۂ گوانتانامو کے دوران خبردار کیا کہ اگر امریکی سرزمین یا گوانتانامو فوجی اڈے کے لیے کسی قسم کا خطرہ پیدا ہوا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تعینات امریکی افواج ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
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