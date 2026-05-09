حزب اللہ کی جوابی کارروائی کے خوف سے10 لاکھ صیہونی آبادکار پناہ گاہوں میں چھپ گئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا|| صیہونی ذرائع ابلاغ کے مطابق، حزب اللہ کے ایک میزائلی حملے میں نہاریا علاقے میں واقع ایک عمارت تباہ ہوگئی اور ایک صیہونی آبادکار بھاگتے وقت زخمی ہوگیا۔
حزب اللہ نے اس کے علاوہ ڈرون حملوں سے غاصب اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں لبنان اور صیہونی حکومت کی سرحد کے قریب تین صیہونی فوجی زخمی ہوگئے جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔
مقبوضہ سرزمینوں سے موصولہ ویڈیو فوٹیج میں، اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹروں کو متعدد زخمیوں کو منتقل کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون حملوں کے سامنے صیہونی فوج بے بس ہوگئی ہے یہاں تک کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان کی استقامتی تنظیم کے ڈرون طیاروں کو صیہونی حکومت کے لیے سنجیدہ خطرہ قرار دیا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج سے کوئی ترکیب نکالنے کی اپیل کی ہے۔
اس کے علاوہ حزب اللہ کے مجاہدوں نے جمعے کے روز جنوبی لبنان میں واقع بیوت السیاد قصبے میں زبردستی داخل ہونے والے دو اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کردیا۔
آپ کا تبصرہ