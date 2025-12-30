حضرت عیسیٰؑ کی ولادت کے موقع پر بنگلور میں مسلم،عیسائی اتحاد کی مثال

اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپوٹ کے مطابق، بنگلور میں کرناٹک اسٹیٹ بین المذاہب مکالمہ کمیشن نے حضرت عیسیٰؑ کی ولادت کے موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین ایک مشترکہ پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں باہمی بقائے باہمی، احترام اور مشترکہ مذہبی اقدار کو اجاگر کیا گیا۔
حضرت عیسیٰؑ کی یومِ ولادت کے موقع پر کرناٹک اسٹیٹ بین المذاہب مکالمہ کمیشن نے بنگلور کے سینٹ میری چرچ میں مسلم–عیسائی مکالمے پر مبنی ایک پروگرام منعقد کیا۔
اس تقریب میں مسلم اور عیسائی برادریوں کے افراد نے شرکت کی۔ منتظمین کے مطابق اس اقدام کا مقصد دونوں مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان باہمی فہم، احترام اور تعاون کو فروغ دینا تھا۔ بنگلور کے بشپ جوزف سوسیناتھَن، جو کرناٹک بین المذاہب مکالمہ کمیشن کے سربراہ ہیں، نے امن کے لیے مسلسل بین المذاہب رابطے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ امن، محبت اور ہمدردی جیسی اقدار اسلام اور عیسائیت دونوں میں مشترک ہیں۔
پروگرام کے دوران اسلامی اور عیسائی روایات کے مطابق دعائیں پڑھی گئیں۔ اپنے خطاب میں ظفرالحسن جی نے اسلامی تعلیمات میں حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے مقام کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں مذاہب کے درمیان بنیادی اعتقادی اشتراکات کو اجاگر کیا۔
تقریب کے اختتام پر منتظمین میں شامل فادر وِنئے کمار نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس نوعیت کے بین المذاہب مکالمے جاری رہیں گے، جو خطے میں امن اور باہمی سمجھ بوجھ کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گے۔
آپ کا تبصرہ