شہید جنرل قاسم سلیمانی مقاومت کے سب میدانوں میں موجود رہے، اسرائیل اور امریکہ کی توجہ ان پر مرکوز تھی، فلسطینی مبصر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شہید جنرل قاسم سلیمانی مقاومتی محاذ کی اہم ترین ہستی شمار ہوتے ہیں جن کی موجودگی اور اثرات ہر اس ملک میں نظر آتے ہیں جو ناجائز قبضے، طغیان اور تکفیریوں کی دہشت گردی کے نشانے پر ہو۔
فلسطین کے ممتاز سیاسی مبصر صالح ابو عزہ نے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی جس طرح بغیر کسی استثنیٰ کے مقاومت کے سبھی میدانوں میں موجود رہے، اسی طرح دو دشمنوں، اسرائیل اور امریکہ کی توجہ بھی ان پر مرکوز رہی ہے۔
انھوں نے کہا کہ یہ دونوں دشمن عرب اسلامی خطے میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کو اپنے تسلط اور نفوذ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
اس فلسطینی تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے ایک ایسے مکتب کی بنیاد رکھی تھی کہ جس سے نہ صرف سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اثرات قبول کیے بلکہ پورے مغربی ایشیا میں، فلسطین اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اس مکتب کے اثرات پھیل گئے۔
انھوں نے کہا کہ ان کا مکتب جامع اور پائیدار استقامت کا مکتب ہے کہ جو روئے زمین پر شیطانی ہواؤں کے مقابلے میں ایک محکم پہاڑ کی طرح استوار ہے۔
