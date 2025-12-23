جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملہ، لبنانی فوج کے ایک اہلکار کی شہادت کی تصدیق

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنانی فوج نے منگل کے روز جاری بیان میں بتایا کہ جنوبی لبنان میں ایک گاڑی کو نشانہ بنائے جانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں فوج کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔
فوجی قیادت کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اینٹی ٹینک یونٹ سے تعلق رکھنے والے سینیئر حوالدار علی عبداللہ 22 دسمبر 2025 کو اس وقت شہید ہوئے جب قنیطرہ، معمریہ اور صیدا کو ملانے والی شاہراہ پر سفر کرنے والی ایک گاڑی پر اسرائیلی فضائی حملہ کیا گیا۔
بیان میں واضح کیا گیا کہ شہید علی عبداللہ لبنانی فوج کے اینٹی آرمَر یونٹ میں فرائض انجام دے رہے تھے۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اسی روز دعویٰ کیا تھا کہ اس نے حزب اللہ کے تین ارکان کو نشانہ بنایا ہے اور ہلاک کیے گئے افراد میں سے ایک کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ وہ بیک وقت لبنانی فوج کے انٹیلی جنس یونٹ میں خدمات انجام دے رہا تھا، جبکہ ایک اور شخص صیدا کے علاقے میں حزب اللہ کے فضائی دفاعی یونٹ سے وابستہ تھا۔
لبنانی فوج کے بیان میں اسرائیلی دعوؤں پر براہِ راست تبصرہ نہیں کیا گیا، تاہم واقعے کو لبنان کی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔
