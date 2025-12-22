عراق کے شیعہ اتحاد میں وزیرِ اعظم کے امیدوار کے نام پر ابتدائی اتفاق

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی سیاسی ذرائع نے بتایا ہے کہ عراق کے شیعہ سیاسی اتحاد ’’کوآرڈی نیشن فریم ورک‘‘ میں آئندہ حکومت کی قیادت کے لیے وزیرِ اعظم کے امیدوار کے نام پر ابتدائی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اتحاد میں شامل جماعتوں کے درمیان ایک مخصوص شخصیت کو وزیرِ اعظم بنانے پر ابتدائی سمجھوتہ طے پا گیا ہے، تاہم حتمی اعلان ابھی باقی ہے۔
عراق کے سابق رکنِ پارلیمنٹ عباس سروت نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیعہ اتحاد کے اندر وزیرِ اعظم کے عہدے کے لیے ایک نام پر ابتدائی اتفاق ہو چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آنے والا مرحلہ آسان نہیں ہو گا کیونکہ ملک کو اس وقت علاقائی اور عالمی سطح پر پیچیدہ حالات کے ساتھ ساتھ اندرونی مسائل کا بھی سامنا ہے۔
عباس سروت کا کہنا تھا کہ آئندہ وزیرِ اعظم میں بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، خاص طور پر مالی بحران اور بجٹ خسارے جیسے سنگین مسائل سے نمٹنے کے لیے مضبوط انتظامی صلاحیت ضروری ہے، تاکہ وہ نئے دور کی ذمہ داریوں اور دباؤ کو سنبھال سکے۔
ذرائع کے مطابق شیعہ اتحاد جلد ہی ایک اہم اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو سابق وزیرِ اعظم اور اتحادِ دولتِ قانون کے سربراہ نوری المالکی کی رہائش گاہ پر ہو گا، جہاں وزیرِ اعظم کے امیدوار کے انتخاب سے متعلق آخری تفصیلات کو حتمی شکل دی جائے گی۔
