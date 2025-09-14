پنجاب: سیلاب کے باعث جلال پور پیروالا کے قریب موٹروے ایم 5 کو بند کردیا گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، موٹروے ایم 5 کو جلال پورپیر والا کے قریب سیلاب کے باعث بند کردیا گیا۔
ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق ٹریفک کومتبادل راستوں سےگزارا جارہا ہے۔
ترجمان کے مطابق نارتھ باؤنڈ پر اوچ شریف، جہانگیرہ اورجلال پور انٹر چینج سے ٹریفک کو موڑا جارہا ہے جبکہ ساؤتھ باؤنڈ پر ٹریفک شاہ شمس، شیر شاہ اور شجاع آباد ساؤتھ سے متبادل راستوں پرمنتقل کیا جارہا ہے۔
دوسری جانب شجاع آباد کےعلاقےجلال پور کھاکھی میں ایک شخص سیلاب میں ڈوب کرجاں بحق ہوگیا۔
ریسکیو ادارے کے مطابق جانوروں کوپانی سے نکالنے کے لیے نوجوان گہرےپانی میں چلا گیا تھا۔
آپ کا تبصرہ