پنجاب: سیلاب کے باعث جلال پور پیروالا کے قریب موٹروے ایم 5 کو بند کردیا گیا

14 ستمبر 2025 - 18:41
News ID: 1726944
مآخذ: روزنامہ جنگ
ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق ٹریفک کومتبادل راستوں سےگزارا جارہا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، موٹروے ایم 5 کو جلال پورپیر والا کے قریب سیلاب کے باعث بند کردیا گیا۔

ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق ٹریفک کومتبادل راستوں سےگزارا جارہا ہے۔

ترجمان کے مطابق نارتھ باؤنڈ پر اوچ شریف، جہانگیرہ اورجلال پور انٹر چینج سے ٹریفک کو موڑا جارہا ہے جبکہ ساؤتھ باؤنڈ پر ٹریفک شاہ شمس، شیر شاہ اور شجاع آباد ساؤتھ سے متبادل راستوں  پرمنتقل کیا جارہا ہے۔

دوسری جانب شجاع آباد کےعلاقےجلال پور کھاکھی میں ایک شخص سیلاب میں ڈوب کرجاں بحق ہوگیا۔

ریسکیو ادارے کے مطابق جانوروں کوپانی سے نکالنے کے لیے نوجوان گہرےپانی میں چلا گیا تھا۔

