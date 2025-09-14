  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. پاکستان کی خبریں

دریائے سندھ گڈو بیراج میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ

14 ستمبر 2025 - 18:22
News ID: 1726927
مآخذ: روزنامہ جنگ
دریائے سندھ گڈو بیراج میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ

کشمور: دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر گزشتہ دو روز سے اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں 70 ہزار کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کشمور دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر گزشتہ دو روز سے اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں 70 ہزار کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق گڈو بیراج پر اس وقت پانی کی آمد 6 لاکھ 12 ہزار 269 کیوسک اور اخراج 5 لاکھ 82 ہزار 942 کیوسک ہے۔ پانی کی تیز رفتاری کے باعث دریائے سندھ کا بہاؤ حفاظتی بندوں سے ٹکرا رہا ہے جس سے کچے کے سینکڑوں دیہات زیرِ آب آگئے ہیں اور مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 15 ستمبر کو دریائے سندھ گڈو بیراج پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہوسکتی ہے جبکہ آئندہ 12 گھنٹوں میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان ہے۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha