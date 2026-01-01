اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری رپورٹ| آل انڈیا سینٹرل بورڈ عزاداری نے درگاہ حضرت عباس ع میں مولانا کلب جواد کا پرتباک استقبال کیا 1 جنوری 2026 - 13:43 News ID: 1768502 مآخذ: ابنا لیبلز مولانا کلب جواد آل انڈیا عزاداری بورڈ درگاہ حضرت عباس متعلقہ خبریں۔ تصویری رپورٹ| جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے نائب سربراہ نے لکھنو میں مولانا کلب جواد سے ملاقات کی تصویری رپورٹ| دہلی میں مجلس علماء ہند کا اجلاس منعقد مولانا کلبِ جواد کو علمی و ثقافتی خدمات پر امام خمینی عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا تصویری رپورٹ| امام خمینی ایوارڈ جیتنے کے بعد شیعہ مذہبی رہنما کا ہندوستان میں شاندار استقبال قم میں شیعہ معارف کی جامع کتابوں کی تقریبِ اجرا، عقل اور انسانی فہم کو بنیاد بنایا گیا وقف املاک کو رجسٹریشن کرنے سے جان بوجھ کر روکا جا رہا ہے:مولانا کلب جواد ویڈیو | ایس آیی آر پر مولانا کلب جواد کا پیغام سامنے آگیا تصویری رپورٹ| آیت اللہ یعقوبی کے نمائندوں نے مولانا کلب جواد سے ملاقات کی
