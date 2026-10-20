غزہ میں ملبے تلے دبے تمام شہداء کی لاشیں نکالنے میں 8 سال لگ سکتے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ کے امدادی اور ریسکیو مرکز کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں تباہی کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے موجود تمام لاشیں نکالنے کے لیے تقریباً 8 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔
مرکز کے ترجمان محمود بصل نے بتایا کہ دستیاب معلومات کے مطابق، کم از کم 8 ہزار لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، تاہم اصل تعداد اس سے زیادہ ہے، کیونکہ ہر روز مزید لاشیں مل رہی ہیں۔ بڑی تعداد میں لاشیں تباہ شدہ عمارتوں اور گھروں کے ملبے تلے موجود ہیں، جہاں امدادی کارکن اب تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بعض لاشیں حملوں کی شدید تباہ کاریوں کے باعث مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی نشان یا باقیات بھی موجود نہیں ہیں۔
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