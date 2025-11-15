اردن کے شاہ عبد اللہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستانی فضائی حدود میں آمد پر پاک فضائیہ کےطیاروں نے شاہی طیارے کو حفاظتی حصار فراہم کیا۔
شاہ عبد اللہ کی آمد پر صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ائیربیس پر گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔
وفاقی وزرا، خاتون اوّل آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری بھی اس موقع پر موجود تھے۔
شاہ عبداللہ وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔
شاہ عبداللہ ائیرپورٹ سے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے جہاں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شاہ عبداللہ کا دورہ دونوں ملکوں کے برسوں پر محیط برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے، دورے سے پاکستان اردن تعلقات کی اسٹریٹجک سمت مزید مضبوط ہوگی۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران شاہ عبداللہ صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے، ایوان صدر میں شاہ عبداللہ کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا جائےگا۔
