شام: علومی خواتین جرائم پیشہ گروہوں کے نرغے میں: انسانی حقوق کے ماہرین

میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق، شام میں گزشتہ تین ہفتوں کے دوران کم از کم چالیس علوی خواتین کو اغوا کیا گیا اور ان کے جسمانی اعضا چرالئے گئے۔
خبر رساں ادارے المعلومہ کے مطابق انسانی حقوق کے ایک فعال کارکن نے بتایا کہ اغوا ہونے والی خواتین جبلے، حمص اور بانیاس کی مضافاتی علاقوں کی رہائشی تھیں اور یہ واقعات شام میں انسانی حقوق اور انسانی حالات کے لیے خطرہ ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کچھ خواتین جو آزاد ہوگئی ہیں، انہوں نے وحشیانہ حملوں اور دیگر خواتین کے جسمانی اعضا کی چوری کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں۔
یاد رہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے شام میں غیر مستحکم صورت حال، قتل و غارت اور انسانی جان و مال کے نقصانات میں اضافہ ہوا ہے۔
