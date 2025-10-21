تصویری خبر | ٹرمپ شاہ نے تاج پوشی کر لی!

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ٹرمپ کی ملوکیت کی جانب رغبت اور ان آمریت اور مطلق العنانیت پر 70 لاکھ امریکیوں کے ملک گیر احتجاج کے دوران ـ جس میں عوام نے ان کا موازنہ بادشاہوں سے کیا اور ان کی استبدادیت کے خلاف نعرے لگائے، لیکن عجب یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے تاج پہنے ہوئے ٹرمپ کی نئی تصاویر اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کر دیں جن کے ساتھ نائب صدر جی ڈی وینس بھی تاج پہنے کھڑے ہیں! تو کیا واقعی ٹرمپ بادشاہ بن رہے ہیں!؟
21 اکتوبر 2025 - 06:09
News ID: 1740973
اس سے پہلے ان کے نائب نے تاجدار ٹرمپ کی تصویر ٹویٹ کی تھی جسے ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا تھا:
آپ کا تبصرہ