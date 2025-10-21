  1. اصلی صفحہ
ٹرمپ شاہ؛

تصویری خبر | ٹرمپ شاہ نے تاج پوشی کر لی!

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ٹرمپ کی ملوکیت کی جانب رغبت اور ان آمریت اور مطلق العنانیت پر 70 لاکھ امریکیوں کے ملک گیر احتجاج کے دوران ـ جس میں عوام نے ان کا موازنہ بادشاہوں سے کیا اور ان کی استبدادیت کے خلاف نعرے لگائے، لیکن عجب یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے تاج پہنے ہوئے ٹرمپ کی نئی تصاویر اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کر دیں جن کے ساتھ نائب صدر جی ڈی وینس بھی تاج پہنے کھڑے ہیں! تو کیا واقعی ٹرمپ بادشاہ بن رہے ہیں!؟

21 اکتوبر 2025 - 06:09
اس سے پہلے ان کے نائب نے تاجدار ٹرمپ کی تصویر ٹویٹ کی تھی جسے ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا تھا:
The White House on X: "https://t.co/KvgQUNH1Ug" / X

Vice President JD Vance made his debut post on the BlueSky platform today, sharing an AI-generated video depicting Donald Trump as a king, with members of Democrat leadership kneeling before him in

The White House on X: ""CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!" –President Donald J. Trump https://t.co/IMr4tq0sMB" / X

