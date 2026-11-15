اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر |کرگل لداخ میں ایامِ فاطمیہ کے اختتام پر عظیم الشان جلوسِ عزاء برآمد؛ ہزاروں عزاداروں کی شرکت 15 نومبر 2026 - 13:18 News ID: 1890944 لیبلز کرگل بھارت جموں و کشمیر ایام فاطمیہ جلوس عزا متعلقہ خبریں۔ تصویری خبر | بھارت کی ریاست لداخ کے شہر کرگل میں نماز جمعہ کا انعقاد تصویری خبر|| بھارت کے شہر کرگل میں یوم آزادی کے موقع پر ترنگا یاترا تصویری خبر| کرگل میں امام حسین ع کی یاد میں مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا تصویری خبر | کرگل میں یوم علی اصغر ع بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا
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