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تصویری خبر | بھارت کی ریاست لداخ کے شہر کرگل میں نماز جمعہ کا انعقاد

31 اکتوبر 2026 - 11:56
News ID: 1884689

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