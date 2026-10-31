اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر | بھارت کی ریاست لداخ کے شہر کرگل میں نماز جمعہ کا انعقاد 31 اکتوبر 2026 - 11:56 News ID: 1884689 لیبلز بھارت کرگل نماز جمعہ ادا متعلقہ خبریں۔ تصویری خبر|| بھارت کے شہر کرگل میں یوم آزادی کے موقع پر ترنگا یاترا تصویری خبر| کرگل میں امام حسین ع کی یاد میں مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا تصویری خبر | کرگل میں یوم علی اصغر ع بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا عیدِ غدیر پورے ہندوستان میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی، مختلف شہروں میں جشنِ ولایت کی تقریبات تصویری رپورٹ | کرگل کی انجمن صاحب الزمان سورو کی جانب سے یوم قدس کی مناسبت سے قدس ریلی کا انعقاد
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