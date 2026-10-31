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تصویری خبر | حسینی ایسوایشن کیلگری کی جانب سے کینیڈا کے شہر کیلگری ایام فاطمیہ کی مجالس کا انعقاد

31 اکتوبر 2026 - 11:42
News ID: 1884667

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