اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر |ایرانی کلچر ہاوس کراچی میں کھانوں کی ایک اہم ورکشاپ منعقد ہوئی 31 اکتوبر 2026 - 11:35 News ID: 1884665 لیبلز پکوان مقابلہ پاکستان پاکستان کراچی ایرانی کلچر ہاوس متعلقہ خبریں۔ کراچی میں کتاب ’’جناب سیدہؑ اسرارِ الٰہیہ کا خزانہ‘‘ کی تقریبِ رونمائی، علماء و طلاب کی میں شرکت ملت تشیع کا اہم قومی مشاوراتی اجلاس!یمن-سعودی تنازع میں پاکستان آئین کے آرٹیکل 40 کے مطابق ثالثی کا کردار ادا کرے۔ اعلامیہ کراچی میں ’’شہید رہبر انقلاب اسلامی کے فکری نظام میں توحید کا مقام‘‘ کے موضوع پر علمی نشست اسلام آباد ہاتھ لگانے نہیں ریلیف لینے آرہے ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ لیوی ختم کرو: امیر جماعت اسلامی رہبرِ شہید کے اہداف کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی
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