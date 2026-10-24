اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر |کینیڈا کے شہر کیلگری میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجالس عزا کا اہتمام 24 اکتوبر 2026 - 11:20 News ID: 1881899 لیبلز کینیڈا کیلگری مجالس ایام فاطمیہ متعلقہ خبریں۔ تصویری رپورٹ| کینیڈا کے شہر کیلگری میں امام ہادی ع کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد تصویری خبر | حسینی ایسوایشن کیلگری کی جانب سے کینیڈا کے شہر کیلگری ایام فاطمیہ کی مجالس کا انعقاد تصویری رپورٹ| کینیڈا میں شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیھا کی مناسبت سے مجلس عزا منعقد ہوئی تصویری رپورٹ/ کینیڈا کے شہر کیلگری میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی
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