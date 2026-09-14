فریب اور یلغار کے خلاف قرآنی حکمت عملی

فریب اور یلغار کی جنگ میں مقصد صرف غلط معلومات پھیلانا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کی قوتِ تشخیص، تجزیے اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی کمزور کرنا ہوتا ہے۔ قرآنِ کریم راستی و حقیقت کی تحقیق، بغیر علم کے کسی بات کی پیروی سے اجتناب، خوف و ہراس پھیلانے والی کوششوں کا مقابلہ، صبر و استقامت، شعوری و آگاہانہ انتخاب اور اتحاد و یکجہتی کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے تحریف اور فریب پر مبنی اطلاعات کے مقابلے میں اجتماعی شعور، قوتِ تحلیل اور سماجی اتحاد کے تحفظ کے لیے ایک جامع رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔
14 ستمبر 2026 - 14:56
News ID: 1865480
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