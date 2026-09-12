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تصویری خبر|| ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے نئی دہلی میں ہندوستانی مذہبی رہنماؤں اوردا نشوروں سے ملاقات کی

12 ستمبر 2026 - 14:43
News ID: 1864594

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