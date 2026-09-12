اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے نئی دہلی میں ہندوستانی مذہبی رہنماؤں اوردا نشوروں سے ملاقات کی 12 ستمبر 2026 - 14:43 News ID: 1864594 لیبلز اسلامی جمہوریہ ایران نئی دہلی ہندوستان مذہبی راہنما سے ملاقات متعلقہ خبریں۔ ایرانی صدر کا بھارت کے ساتھ معاہدوں پر عملدرآمد جاری رکھنے پر زور ایرانی صدر پزشکیان کی بھارتی صدر سے ملاقات ایرانی صدر پزشکیان: برکس کی اصل طاقت عملی اقتصادی تعاون میں ہے پزشکیان کی جنوبی افریقہ کے صدر کو تہران دورے کی دعوت ایرانی صدر دہلی پہنچ گئے، بریکس اجلاس میں اہم ملاقاتیں متوقع
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