اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| آیت اللہ رمضانی سے امناء الرسل اجلاس کے اعلی حکام کی ملاقات 12 ستمبر 2026 - 14:36 News ID: 1864589 لیبلز عالمی اہل بیت(ع) اسمبلی آیت اللہ رمضانی اہم اجلاس متعلقہ خبریں۔ گیلان کے گورنر نے آیت اللہ رمضانی سے ملاقات کی آیت اللہ رمضانی کا عدلیہ کے سربراہ کے مشیر کی والدہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام قائد عظیم کی شہادت ایرانی عوام اور امت مسلمہ بعثت کا آغاز تھی / کروڑوں حریت پسندوں کا تاریخی وداع استکبار کے خلاف جدوجہد کے لئے امت کے عزم کا اظہار آیت اللہ رمضانی: دشمن کے سامنے نہیں جھکنا، قومی مزاحمت ہر محاذ پر مضبوط بنانا ہوگی آیت اللہ رمضانی کا نمائندۂ ولی فقیہ پاکستان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیتی پیغام تصویری رپورٹ | معین الضعفا گروپ کے ارکان نے اہلبیت عالمی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی آیت اللہ رمضانی: شہید حسن نصراللہ نے مغربی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل دیا
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