تصویری رپورٹ | چالیسویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | جالیسویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس تہران میں منعقد ہوئی / اس کانفرنس صدر اسلامی جمہوریہ ایران، ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور مختلف ممالک کے علماء، مفکرین اور دانشوروں نے شرکت کی۔ بحرین کے بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ عبداللہ الدقاق بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ یہ کانفرنس مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے فروغ، عالم اسلام کو درپیش چیلجوں کا جائزہ لینے اور امت کے اجزاء کے درمیان تعاون، یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی روشوں پر بحث مباحثے کی غرض سے جمعرات 27 اگست کو منعقد ہوئی۔
28 اگست 2026 - 18:43
News ID: 1858190
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