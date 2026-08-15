اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| بھارت کے شہر لکھنو میں ادارہ تنظیم المکاتب کی جانب سے 80واں یومِ آزادی منایا گیا 15 اگست 2026 - 16:15 News ID: 1852817 مآخذ: ابنا لیبلز برصغیر ہندوستان بھارت کا ۸۰ واں یوم آزادی لکھنؤ تنظیم المکاتب متعلقہ خبریں۔ تصویری رپورٹ | لکھنو میں یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ روس اور بھارت کے تعلقات کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں:روسی صدر تصویری رپورٹ | لکھنو میں انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں احتجاجی مظاہرہ ایران بھارت کے ساتھ ہمہ جہت تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پُرعزم ہے:ایرانی صدر تصویری رپورٹ | لکھنو میں مولانا کلب جواد کی قیادت میں یوم قدس کی مناسبت سے احتجاجی مظاہرہ بھارتی ریاست اترپردیش میں ہائی کورٹ کا حجاب کے خلاف فیصلہ اقلیتوں کی صورتحال پر بھارت اور اقوام متحدہ میں اختلافات شدت اختیار کرگئے آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت نے مسلمانوں میں بیداری پیداکی :مولانا کلب جواد نقوی تصویری رپورٹ | لکھنو میں امام خامنہ ای کی شہادت پر احتجاجی مظاہرہ و مجلس عزا امریکہ اور اسرائیل دو دہشت گرد طاقتیں ہیں، امام خامنہ ای کی تحریک کا اثر ان کی شہادت کے بعد زیادہ نمایاں نظر آرہاہے :مولانا کلب جواد
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