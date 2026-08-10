اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| اٹلی کے شہر نووارا میں اربعین واک، عزاداروں کا شاندار اجتماع 10 اگست 2026 - 10:28 News ID: 1851009 مآخذ: ابنا لیبلز یورپ اٹلی اربعین واک متعلقہ خبریں۔ فلسطینی قیدیوں اور بحری صمود بیڑے کے کارکنوں سے اسرائیل کے وحشیانہ سلوک پر عالمی ردعمل گروپ سیون کے وزرا کا امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ کے نتائج پر انتباہ یورپ کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کا ٹرمپ سے فاصلہ بڑھانا ناگزیر ہو گیا نیوجرسی میں مسافر طیارہ حادثے کا شکار، 231 افراد محفوظ اٹلی میں مساجد اور مذہبی اقلیتوں کی نگرانی سخت کرنے کا متنازع قانون زیرِ غور
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